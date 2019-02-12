Nafi Güral: Sandık, 'sıkıntı' dediğimiz günleri geride bıraktıracaktır

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası İstişare Toplantısında konuşan KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, Türkiye'de ve dünyada yaşanan olaylara, gündemdeki konulara farklı bir bakış açısıyla baktığını ifade etti.

Güral, 31 Mart yerel seçimlerinin ülke menfaatine uygun bir şekilde sonuçlanması için Türk insanının, Türk seçmeninin her zaman kendisinden beklenen çözüm merkezi olmayı becerdiğini; Geçmiş dönemlerde ne kadar sıkıntılı günlerimiz olsa da, Türk seçmenin buna çare bulduğunu buna da çare bulacağını ve 31 Mart gecesi güller açacağını, umutların yeşereceğini ve büyük bir hareketliliğin başlayacağını düşündüğünü söyledi.

KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, "Biliyorsunuz ekonomi çok kırılgandır, hassas dengelerle kurulmuştur. Bu hassas dengelerde herhangi bir sapma olduğu taktirde ekonomi zaafa uğruyor. İçinde bulunduğumuz süreçte tereddütlere bağlı olarak insanlarda bir duraklama var. Aslına bakarsanız duraklama olmasıyla ilgili bir gerekçe yok fakat insanlarda böyle bir endişe, korku var. bu korkunun olmaması lazımdı ama oldu. Bu korkunun dağılabilmesi için de 31 Mart yerel seçimlerinin ülke menfaatine uygun bir şekilde sonuçlanması lazım. Eğer bu olmaz ise 1 Nisan'da Türkiye'nin kapısının bir kaos ortamı çalabilir. Bu nedenle Türk insanı, Türk seçmeni her zaman kendisinden beklenen çözüm merkezi olmayı becerecektir. Geçmiş dönemlerde ne kadar sıkıntılı günlerimiz olduysa Türk seçmeni buna çare bulmuştur, buna da çare bulacağını ve 31 Mart gecesi güller açacağını, umutların yeşereceğini ve büyük bir hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Bunu sadece söz olarak değil, kendi şirketlerimde de hep paylaştığımız şeyler. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayacağız ancak sadece bizim bu düşünceler olmamız yeterli değil mutlak suretle toplumun bütün katmanlarının bu düşünce içinde olması lazım. Bu nedenle inşallah Türk seçmeni bu sıkıntı dediğimiz günleri çözecek, selamete çıkaracak” dedi.

“İNSANLARIN SELAMETİ İÇİN DOĞRU OLANI YAPMAK ZORUNDAYIZ”

31 Mart seçimlerinin sadece şehrimiz için değil ülkenin geneli için de önemli olduğunu vurgulayan Nafi Güral “Siyasi kanaatlerimiz ne olursa olsun Türkiye'nin bekası, geleceği için, insanların selameti için doğru olanı yapmak zorundayız “dedi

Nafi Güral sözlerinin devamında “Seçimlerin bir başka yönü de Kütahya için bulunduğumuz bölgenin iyi bir sosyal yaşam kalitesine sahip olması, mutlu insanların çoğunlukta olması, ekonomisinin güçlenmesi, Kütahya'yı görme arzularının tavan yapması ve Kütahya'ya gezme anlamında, iş yapma anlamında gelen insanların da yaratacağı bir katma değer olacak. Bu katma değerden hepimiz faydalanacağız” dedi

Beş erk bir araya geldiğinde o şehrin çözemeyeceği bir problemin olmayacağını ifade eden Nafi Güral, ”Çözemeyeceği problem olmadığı için bütün insanlar mutlu bir ortamda hayatlarını sürdüreceklerdir. Bu nedenle bu seçimlerin sadece şehrimiz için değil ülkenin geneli için de önemli olduğunu bilmeliyiz. Siyasi kanaatlerimiz ne olursa olsun Türkiye'nin bekası, geleceği için, insanların selameti için doğru olanı yapmak zorundayız. Tabi ki Kütahya'da bundan nasibini almalı. Eğer Kütahya bundan nasibini alamazsa biz sıkıntılar içerisinde mücadele etmeye mahkum oluruz. İnşallah 31 Mart akşamı umutların yeşerdiği ve sosyal camianın hareketlendiği bir gün olur. Belediye başkan adayımıza başarılar diliyorum. AK Parti İl teşkilatına da teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun, her şey sizlerin selameti, sizlerin refahı ve sizlerin rahat bir ortamda yaşama sevinci olsun" ifadelerini kullandı.