Narkotik köpeği Mola göz açtırmadı

Narkotik köpeği Mola'nın da katıldığı operasyonda toplam 32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.C. (33) isimli şahsın plakası belirlenen araçla Bursa'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Kütahya'ya getirerek uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi elde edildi. Ekiplerce, bahse konu araç Kafes Entegrasyon Portalı (KEP) uygulaması kullanılarak yapılan sorgusunda Kütahya giriş güzergahı tespit ederek Seyitömer Jandarma Komutanlığı önünde durduruldu.

Narkotik Köpeği Mola ile araçta yapılan aramada, aracın orta kalorifer ısıtıcı ızgarasına beze sarılarak zulalanmış 30 gram metamfetamin, şüphelinin yol kontrol noktasında durdurduğunda araçtan inerken yere attığı jelatine sarılı 2 gram olmak üzere toplam 32 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Şüpheli M.C. işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.