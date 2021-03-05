Naşa beldesinde karantina sona erdi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı bin 924 nüfuslu Naşa beldesinde uygulanan 10 günlük Korona virüs (Covid-19) karantinasının sona erdiği bildirildi.

Simav Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Naşa beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle 24 Şubat 2021 tarihinde başlatılan 10 günlük karantina uygulamasının sonlandırıldığı duyurdu.

Kontrollü sosyal hayat dönemine geçiş süreciyle birlikte, 4 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm işyerlerine girişlerde vatandaşların HES kodu sorgulamasının yapılacağı, HES kodu sorgulaması yapmayan iş yerlerine İl İdaresi kanununun 66'ıncı maddesi ile Kabahatler kanununun 32'inci maddesine göre para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Naşa Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, vatandaşların pandemi kurallarına uymalarını ve bir arada durmamalarını belirterek, karantina sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.