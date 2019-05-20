''Ne Olur Gitme'' filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Yüksel Torun'un yaptığı ve Kütahya'nın Emet ilçesinde çekilen "Ne Olur Gitme" filminin gala gecesi Emet'te düzenlendi.

Emet Termal Resort Otel'in sponsorluğunu üstlendiği "Ne Olur Gitme", yoğun katılımla Emeti Hatun Salonu'nda seyircilerle buluştu. Galaya Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kurum amirleri ve filmde rol alan bazı sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşim Salkım, Eren Vurdem, Yusuf Atala, Ümit Acar, Gaye Turgut, Orhan Milli, Ezel Salık'ın rol aldığı filmin yönetmeni Yüksel Torun yaptığı açıklamada, ''Filmimizi bitirdik. Cuma günü vizyona girdi ''Ne olur gitme'' filmimiz. Başta oyuncularıma teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan Yusuf abimle ikinci filmimi çekiyor olmam. 2012 yılında sinema yolculuğuna çıktığımda Yusuf abi ile 'Muhalif Başkan' filmini yapmıştım. Mükemmel destekleri katkıları vardı. Tabi ikinci film onsuz olmazdı. Üçüncü film de onsuz olmayacak. Emet'e geldik. Halkımız büyük destek verdi. Biz de Emet'te filmimizi izlettirelim istedik. Emet Termal Otel'de filmimizi seyrettirdik'' dedi.

Filmde rol alan sanatçılar yaptıkları açıklamalarda Emet halkına yardımlarından dolayı teşekkür etti ve yapılan çalışmadan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptıkları açıklamalarda, Emet ve Kütahya'nın tanıtımı için son derece önemli olan bu çalışmanın Emet ilçesine katkısının farkında olduklarını söyledi.

Gala gecesinin sonunda, filmde rol alan oyunculara protokol tarafından plaket verildi ve Emet'in tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür edildi.