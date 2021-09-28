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Nefis kavunlarını yıllardır ata tohumlarından yetiştiriyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde çiftçilik yapan Fahrettin Demir’in ata tohumlarından yetiştirdiği nefis kavunlar büyük ilgi görüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde çiftçilik yapan Fahrettin Demir'in ata tohumlarından yetiştirdiği nefis kavunlar büyük ilgi görüyor.


28 yıldan beri yerli kavun ekimi yaptığını söyleyen çiftçi Fahrettin Demir, ”Hibrit tohumlara güvenmediğim için kavun yetiştiriciliğinde özellikle bölgemiz iklimine uyan, lezzetli olan ve genetiğine müdahale edilmemiş ata tohumlarını tercih ediyorum. Ayrıca yetiştirme sürecinde organik gübre kullanıyorum. Amacım ata tohumlarının kaybolup gitmesini önlemek ve gelecek nesillere taşımak” dedi.



“Yerli kavunları pazarda satmakta sıkıntı çekmiyorum”


Yerli kavunları pazarda satmakta sıkıntı çekmediğini söyleyen Demir, ”Şu anda kışlık organik yerli kavun, Polatlı ve Davutbey kavun çeşitleri yetiştiriyorum. Yıllardan beri ata tohumlarımızdan yetiştirdiğim kavunların lezzeti ve aroması bilindiği için pazarda kısa sürede tükeniyor. Yıllık 35-40 dönüm kavun ekimi yapıyor ve 80-100 ton arasında ürün elde ediyorum” diye konuştu.

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