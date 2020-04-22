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Nesli tükenen balaban kuşunu jandarmanın dikkati kurtardı

Kütahya’nın Emet ilçesinde arazide devriye görevi sürdüren jandarma ekipleri, Günlüce köyü Çöğürtlen mevkiinde arazide nesli tükenmekte olan balaban kuşunu yaralı halde buldu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde arazide devriye görevi sürdüren jandarma ekipleri, Günlüce köyü Çöğürtlen mevkiinde arazide nesli tükenmekte olan balaban kuşunu yaralı halde buldu.



Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Kütahya Emet İlçesi Günlüce köyü Çöğürtlen mevkiinde devriye görevi yürüten Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yerde hareketsiz halde duran bir kuş gördü. Kuşu yakından inceleyen ekipler internetten yaptıkları kısa araştırmada kuşun balıkçıl ve nesli tükenme tehlikesi olan balaban kuşu olduğunu tespit etti. Emet ilçe merkezine getirilen ve veteriner İsmail Hakkı Coşkun tarafından muayenesi yapılan balaban kuşunun boynunda hafif yarası olduğu tespit edildi. Avrupa'da bazı ülkelerde sazlık alanlarda yaşadığı tespit edilen ve göç ederken düştüğü belirtilen yaralı balaban kuşu, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilerek teslim edildi.


Balaban kuşunun tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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