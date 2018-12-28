Neyzen Abdullah Şen: Ney sesi insanın ruhunu dinlendirir

Kütahya'da, Osmanlı döneminde psikolojik rahatsızlığı olan hastalar üzerinde kullanılan, ruhu dinlendirme özelliği bulunan neye olan ilgi arttı. Mevlanın mesnevilerinde geçen ney'in insanı kamili temsil ettiğinden bahseden neyzen Abdullah Şen Ney'in insan ile arasında bir bağ olduğunu söyledi.

Ney sesinin Osmanlı döneminde ruh hastalıklarında tedavi amacıyla kullanıldığı söyleyen Neyzen Abdullah Şen, “Mevlana'nın eserlerin geçen ney aslında ‘İnsan-ı Kamili' temsil etmektedir. Sazlıktaki bir kamışın ney olana kadar geçirdiği evreler ise insanın doğumundan ölümüne kadar olan evreler gibidir. Ney'de aynı insan gibi çeşitli evrelerden geçtiği içinde bizde ney ile İisanı bir birine aynı kaynaştırıyoruz. Osmanlı döneminden beri psikolojik rahatsızlığı olan hastalar çeşitli enstrümanlar ve Türk müziği ile tedavi edilmektedir. Burada en temel saz ‘Ney'dir. Ney seni insan ruhunu dinlendirdiği, ney üflerken ve dinlerken hayatı bir tarafa bırakıp hayatı bir tarafa bırakıp ölümü düşündüğünüzü hissettiren en iyi enstrümanlardır. Bu Osmanlıdan bugüne sadece Ney ile değil Türk müziği ile tedavi yapılmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu konu ile ilgili şuanda bir akademik çalışma yapıyor” diye konuştu.

Üzgünken ney üflediğim de ney ney beni rahatlatıyor diyen Hatice Yetim, “Ney üflerken değişik makamlarda neyimizi üflüyoruz. Sabah makamında üflediğimizde ney bize ölümü hatırlıyoruz. Mahur makamda ise mutlu oluyoruz ve neşeli oluyoruz. Ben üzgünken ney üflediğim de ise ney ile adeta bütünleşiyorum ve beni rahatlatıyor” dedi.

Neyzen Fatih Kalkan ise, “Makamların insanlar üzerinde ki etkisi daha iyi hissedebiliyoruz. Ney üfleyen insan duygularını musiki yolu ile ifade ediyor bence. Her makamı üfledikçe her makamda farklı bir duygu anlatıyor. Ben üfledikçe ölümü hatırlıyorum, aşkı hatırlatıyor, ilahi aşkı anlatıyor” şeklinde konuştu. (HCA)