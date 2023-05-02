NG Seramik ve Kütahya Porselen'in EYT'li işçileri 'Tazminat mağduru' ettiği iddiası

Kütahya'da EYT'den emekli olan bir grup NG Seramik ve Kütahya Porselen işçisi, iş verenin taksitlendirmek suretiyle kendilerini 'Tazminat mağduru' ettiğini ileri sürdü.

Duruma tepki gösterip eylem yapan işçiler, EYT'den dolayı emekli olduklarını ancak, iş verenin kıdem tazminatlarını 6 taksitte ödeme vadinin kendilerini mağdur ettiğini dile getirdiler.

İşçiler, Kütahya Zafer Meydanı'nda pankartlarla eylem yaparak yetkililerin iş veren ile işçiler arasındaki probleminin çözümü hususunda atım atmalarını istediler.

Emekli işçiler, "Valimiz Ali Çelik'e sesleniyoruz. Vekillerimizden destek bekliyoruz. NG Seramik ve Porselen EYT tazminat mağdurları" şeklinde pankart asarak basın açıklaması yaptılar.

Kütahya Porselen'den EYT ile emekli olan Süleyman Küreşen, “Ben Kütahya Porselen çalışanıyım. Yaklaşık 10 yıldır üretim bölümünde çalışıyorum. Bize Şubat ayında haklarımız ödenmek şartıyla tazminatlı bir şekilde çıkış verildi. Biz, 'Tamam, haklarımızı alacak isek çıkalım' dedik ve ayrıldık 23 Şubat tarihinde ben işten ayrıldım. Noter aracılığı ile ihtarımızı çektik. Bir ay içinde ihbar tazminatlarımız ödendi. '2 ay içinde de tazminatlarınız yatacak' diyerek bizi 30 Nisan'a kadar oyaladılar. 30 Nisan'da 5 eşit taksitlerle ödenmek şartıyla maaşlarımıza dün 5'te 1 para yatırıldı. Ama işten ayrılıp imza atarken bize hiçbir şeklide taksit yapılamayacağını, haklarımızı bir seferde alacağımızı söylediler. Bizim mağduriyetimiz burada. 2 ay boyunca oyalayıp 5 eşit taksitte ödediler. Biz sendikalıyız. Ocak ve Şubat aylarında maaş farklarımız ile birlikte sendikal haklarımız 4 Nisan'dan itibaren hesaplanacak ve hala hesaplanmadı. Burada çalışan arkadaşlarımızın da olduğu çoğu arkadaşımız haklarını alamadılar. Mağduriyetimiz budur. Yoksa bizim işimizde, aşımızda bir sıkıntımız yok. '2 ay içinde ödenecek' deyip de 5 eşit taksitlerle alacaklarımızın yatırılmadığından şikayetçiyiz. Bunu vekillerimize, valimiz Ali Çelik'e de arz etmek istiyoruz. Bizim yanımıza Hasan Yeter isminde Nafi Güral'ın göndermiş olduğu bir yetkili geldi. Bizi tekrar işe çağırdığını söylediler. Biz çalışmak istemiyoruz, biz haklarımızın ödenmesini istiyoruz. Yoksa hukuki süreci işlemek istemiyoruz. Başka bir sıkıntımız yok.Böyle bizim gibi mağdur olan işçi sayısı 300'ü buluyor” dedi.

Duruma isyan eden emekli işçi Metin Cengiz, “Biz burada haklarımızı istiyoruz. Bize noter huzurunda imza attırdılar. Noterde imza atarken sözleşmeyi hiç okutturmadılar, önünü bile kapattılar. Tazminatlarımızın bir kısmını aldık, 5'e, 6'ya bölmüşler. Bütün buradan yetkililere sesleniyorum, Lütfen haklarımızı versinler, biz işe dönmez istemiyoruz” diye konuştu.

Mehmet Aygün isimli emekli işçi ise, “Biz EYT'den dolayı mağdur olduk. Tazminatlar yatmadı. 2 aydan beri bekliyoruz. 2 aydan beri yatmadı, 2 aydan sonra da takside bölüyorlar. Mağduruz, Kütahya Porselen yetkililerinden mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tazimatlarımızı peşin istiyoruz" diyen emekli işçi Osman Yenilmez, ”Tazminatlarımızı vermiyorlar. Biz mağdur durumdayız. Kütahya Porselen bize böyle yapıyor. Takside bölmek istiyorlar. Biz taksit istemiyoruz. Herkesin borcu var, ona çıktı millet" ifadelerini kullandı.