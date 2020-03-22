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Nikah törenlerinde ‘korona virüs' tedbirleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Belediye Başkanlığı tarafından yapılan nikah törenleri, gelin ve damat ile birlikte nikah şahitlerinin katılımıyla sınırlandırıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Belediye Başkanlığı tarafından yapılan nikah törenleri, gelin ve damat ile birlikte nikah şahitlerinin katılımıyla sınırlandırıldı. Kararın uygulandığı ilk nikah töreninde, Hüseyin Gülmez (29) ve Özlem Arslankaya (28) çiftinin yanı sıra yalnızca şahitler yer aldı.


Simav Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Balbulmuş, “Son zamanlardaki tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle evlenmek için gelen çiftlerimizin nikahlarına katılımı yalnızca çiftler ve şahitler olarak sınırladık. Bu konuda kendilerini uyarıyoruz, vatandaşlarımızın da özen göstermesini istiyoruz” dedi.

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