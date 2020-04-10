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Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kütahya Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda kıyılan nikahlar, Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle büyük bir hassasiyetle kıyılıyor.

Kütahya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda kıyılan nikahlar, Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle büyük bir hassasiyetle kıyılıyor.


İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda kıyılan nikahlarda dezenfekte edilen nikah salonuna sadece maskeli bir şekilde gelin, damat ve iki şahit alınıyor.


Sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılan nikahlarda çiftlerin yakınları ise salon dışına kurulan ekrandan nikah anını izleyebiliyor.

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