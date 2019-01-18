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'O ses Çavdarhisar' yarışması

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı ’O ses Çavdarhisar’ yarışması büyük beğeni topladıCavdarhisar ortaokulu konferans salonu’nda düzenlenen etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Şube Müdürü Mücahit Sarıkaya, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 'O ses Çavdarhisar' yarışması büyük beğeni topladı


Cavdarhisar ortaokulu konferans salonu'nda düzenlenen etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Şube Müdürü Mücahit Sarıkaya, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.


Okul Müdürü Canip Özkan, yaptığı açıklamada, ''Yarışmaya katılan 33 öğrencimizi göstermiş oldukları cesaretten dolayı kutluyorum. Dönem sonu güzel bir etkinliğe imza atmış olduk. Bizleri yalnız bırakmayan Kaymakam Furkan Berber'e ve protokol üyelerimize teşekkür ederim. Yarışmada birinci olan Onur Minaz ikinci olan Bayram Uyanık ve üçüncü olan 3S grubu ( Sıla Akça - Sıla Balık- Sevde Yiğit ) arkadaşlarımızı tebrik ediyorum'' dedi.


Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

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