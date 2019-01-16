Ödüllü yazar Özcan'dan Rektör Gören'e ziyaret

Moğol-Rus İlişkileri (1223-1341) adlı eseriyle 2018 TÜBA-TESEP Ödülü'ne layık bulunan DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'i ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede konuşan Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan, “2005'ten bu yana önce araştırma görevlisi, sonrasında yardımcı doçent olarak ve en nihayetinde de doçent olarak çalışmakta bulunduğum ve bir parçası olmaktan büyük kıvanç duyduğum, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin adını bu son derece üst düzey bilimsel platforma taşıdığım için ayrı bir övünç duyuyorum. Ümit ediyorum ki Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin kıymetli öğretim üyeleri ilerleyen yıllarda akademik incelemelerini bu türden ödülleri almakla taçlandırarak bu çıtayı koruyacak, üniversitemizi hak ettiği yüksek seviyelere çıkaracaklardır” dedi.

Ödülü kazandıktan sonra kendisine tebrik mesajı ileten meslektaşlarına da teşekkür eden Özcan, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, ödülümü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığım sırada salonda bulunmakla desteklerini eksik etmediler. Saygıdeğer Rektörümüzün, TÜBA TESEP ödülünün kendi Rektörlüğü döneminde alınmış olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti görmek ve bunu sahiplendiğine şahit olmak da beni ayrıca mutlu etmiştir. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kazandığı ödülden dolayı Özcan'ı tebrik eden Prof. Dr. Gören, Özcan'dan kendisine TÜBA-TESEP Ödülü'nü getiren Moğol - Rus İlişkileri (1223-1341) kitabıyla ilgili ayrıntılı bilgiler aldı. Görüşmede Türk - Moğol İlişkilerinin günümüzdeki durumuna ilişkin de sohbet edildi.

Yazar Özcan, Rektör Gören'e Korykoslu Hayton'un Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı kitabını hediye etti. Ayrıca, Rektör ile TÜBA-TESEP Ödülü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.