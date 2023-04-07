OEDAŞ'tan Emet'e 4 Milyon TL'lik yatırım

İlçede çevre yolu çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Belediye olarak alt yapı çalışmalarımızla 60 yıllık köhnemiş alt yapıyı değiştirme çalışmalarımız sürerken, üst yapıda da modern ışıl ışıl bir Emet için çalışmalarımız sürüyor. Bilindiği üzere ilçemizde yaklaşık 500 milyon TL maliyetle içme suyu kanalizasyon hattı yağmur suyu kanal hattı, Emet göletlinden içme suyu getirme, artıma tesisi ve merkezde büyük su depoları yapım çalışmaları sürüyor. Tavşanlı- Emet karayolumuzda çevre yolu ve akıllı kavşak çalışmamız tamamlanırken, şehir giriş çıkış aydınlatmaları da tamamlandı. Yaklaşık 4 Milyon TL'ye mal olan ve ilçenin girişi ve Hisarcık tarafından çıkışına 149 adet led aydınlatma direkleri monte edilerek hizmete girdi. Çalışmalara verdikleri desteklerinden dolayı OEDAŞ İl Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Alt yapısı modernleştirilmiş, üst yapısında da yemyeşil ve ışıl ışıl bir Emet için çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir“ dedi.