OEDAŞ'tan Kütahya'nın Gediz ilçesine 100 milyon liralık yatırım

OEDAŞ, Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki dağıtım merkezi ile 13 adet trafo köşkü yatırımı yaparak, ilçedeki havai hatlı şebekeyi yer altı kablolu şebekeye dönüştürüyor. Bu çerçevede ilçeye 100 milyon liralık yatırım yapan OEDAŞ, gerilim düşümünü önleyerek ve yeni enerji taleplerini karşılayarak, sürdürülebilir enerji arzı performansında artış sağlamayı hedefliyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı yatırımları çerçevesinde Kütahya'nın Gediz ilçesine 100 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor. Gediz ilçesinin Umurbey Mahallesi ve bu mahalle sınırları içinde bulunan sanayi çarşısının yer aldığı bölgedeki havai hatlı şebekenin yer altı kablolu şebekeye dönüştürüleceğini söyleyen OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu, “Bu çerçevede bölgeye iki adet dağıtım merkezi ile 13 adet trafo köşkü yatırımı yapıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile gerilim düşümleri önleneceği gibi yeni enerji talepleri de karşılanacak. Böylece sürdürülebilir enerji arzı performansında artış sağlayacağız. Tüm bu çalışmalar için Gediz ilçemize 100 milyon TL'lik yatırım yapıyoruz” dedi.

“Akıllı sistemlere yatırım yapılıyor”

Kütahya'nın geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Mumcu, Türkiye'nin akıllı sistemler yolculuğunda Kütahya'nın ön sıralarda yer alması hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Mumcu, Kütahya genelinde yılsonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirterek, böylece 2017'den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranının yüzde 50 olacağını ifade etti.

Mumcu ayrıca, 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186' mobil uygulaması, tüketici hizmet merkezleri, internet sitesi ve e-posta aracılığıyla tüm vatandaşların iletişime geçebileceğini belirtti.