Öğrenci servis araçları denetlendi

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde öğrenci taşıma servisi yapan araçlar denetlendi.

İlçe çıkışında Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazarlar ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından taşımalı öğrenci servisleri denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde öğrenci servislerinde bulunması gereken vasıf ve belgeler gözden geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Ural, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür etti.

Pazarlar'da öğrenci taşıyan servis araçların değişik saat ve tarihlerde denetimlerin süreceği belirtildi.