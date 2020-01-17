İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenci servis araçları denetlendi

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde öğrenci taşıma servisi yapan araçlar denetlendi.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde öğrenci taşıma servisi yapan araçlar denetlendi.


İlçe çıkışında Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazarlar ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından taşımalı öğrenci servisleri denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde öğrenci servislerinde bulunması gereken vasıf ve belgeler gözden geçirildi.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Ural, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür etti.


Pazarlar'da öğrenci taşıyan servis araçların değişik saat ve tarihlerde denetimlerin süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.