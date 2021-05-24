Öğrenci ve mezunlara CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezinin (DPÜ KAMER), Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi'nde paydaş olarak yer alacağı bildirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 25 Mayıs Salı günü çevrim içi olarak ve Afyon Kocatepe, Kütahya Dumlupınar, Manisa Celal Bayar ve Uşak üniversitelerinin kariyer merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte Kariyer Planlaması dersini alan öğrencilerin bu dönem edindiği bilgileri pekiştirmesi amaçlanacak.

DPÜ KAMER'den yapılan açıklamada, Bedriye Selim'in konuşmacı olacağı etkinliğin 1. ve 4. sınıf başta olmak üzere tüm öğrencilere ve mezunlara da hitap eden etkinlik, youtube.com/c/ZAFERKATR33 adresinden de canlı yayımlanacağı bildirildi.