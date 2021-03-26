Öğrenci ve velilere online eğitim

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ailelerin yaşam kalitelerini artırmak ve toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla, Simav Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere, öğrenciler ile velilere online eğitim veriliyor.

Simav Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe Üre, eğitim ailede başlar ilkesiyle, aile ve toplum hizmetlerine online olarak devam ettiklerini belirtti. Üre, “Aile eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlıktan oluşan 5 alan ve 28 modülün bulunduğu aile eğitim programlarımız (AEP), eğitimini başarıyla tamamlamış uzman personellerimiz tarafından verilmektedir. Pandemi dönemine kadar yüz yüze verdiğimiz eğitimlere, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında online olarak devam ediyoruz” dedi.