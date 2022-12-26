Öğrenci yurdundaki yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'da bir öğrenci yurdundaki yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs karşısındaki öğrenci yurdunun üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu yurt binasından yaklaşık 40 öğrenci, işletme yetkililerince tahliye edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, binanın üst katında maddi hasar oluştu.

Polis, yangınla alakalı soruşturma başlattı.