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Öğrenciler “Anlat bana öğretmenim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde işaret dili kursuna katılan ilkokul öğrencileri, Öğretmenler Günü programında işaret dilinde seslendirdikleri "Anlat bana öğretmenim” şarkısını öğretmenlerine armağan ettiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde işaret dili kursuna katılan ilkokul öğrencileri, Öğretmenler Günü programında işaret dilinde seslendirdikleri "Anlat bana öğretmenim” şarkısını öğretmenlerine armağan ettiler.


Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Öğretmenler Günü programında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan işaret dili kursuna katılan Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Öğretmenler Günü nedeniyle İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde öğretmenleri için hazırladıkları “Anlat bana öğretmenim” şarkısını işaret dilinde seslendirmeleri büyük alkış aldı.


Öğrencilerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, yaklaşık bir ay süren hazırlığın ardından Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediye etmek amacıyla "Anlat bana öğretmenim” şarkısını işaret diliyle seslendirdiklerini söyledi.

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