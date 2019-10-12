İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler, Bayrak töreni Fetih suresini okudu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, Bayrak töreni öncesi Fetih süresi okudu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, Bayrak töreni öncesi Fetih süresi okudu.


Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam-Hatip okullarında görev yapan eğitimciler, personel ve öğretim gören tüm öğrenciler Bayrak töreni öncesi Barış Pınarı Harekatına katılan askerler için Fetih süresi okudu.


Yıpılan açıklamada, "Bayrak Töreni öncesinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, bayrağımız, ezanımız, dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız için mücadele eden kahraman askerlerimize destek olmak, gönüllerimiz ve yüreklerimizin onlarla birlikte attığını göstermek amacıyla Fetih Suresi'ni okudular" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.