Öğrenciler Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde klip çektiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinden ve Radyo Dumlupınar'da Gedük Show'u hazırlayıp sunan Atakan Gedük'ün üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesinde çektiği klip, dijital ortamda yayımlandı.

Sezen Aksu'nun 'Sorma' isimli şarkısını yeniden yorumlayarak seslendiren Endüstri Mühendisliği öğrencisi Atakan Gedük, aynı zamanda klibin oyunculuğunu da üstlendi. Klibin kurgusunu Radyo Dumlupınar'da görev yapan Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Enes Erkul üstlenirken, İnşaat Mühendisliği öğrencilerinden Ahmet Güler de kameraman olarak klibe katkı bulundu.

Çekimi bir gün süren klipte Evliya Çelebi Yerleşkesindeki yapay göl mekan olarak kullanıldı. Öğrenciler çok geniş bir alanda pek çok doğal güzelliğe ve canlıya ev sahipliği yapan yerleşkeyi ziyaret etmeleri için herkese çağrıda bulundular.