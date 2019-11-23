İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler futbol öğreniyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce, Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine yönelik futbol kursu başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce, Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine yönelik futbol kursu başladığı bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı futbol kursumuz başladı. Aynı zamanda futbol antrenörü olan öğretmenleri eşliğinde ilçemiz halı sahasında çalışmalarına devam eden öğrenciler futbol becerilerini geliştiriyor. Kursumuzu özellikle spor imkanlarından yararlanamayan çocuklarımızı bu imkanlardan yararlandırmak, boş vakitlerini sporla değerlendirme alışkanlığı ve kendilerine güven duygusu kazandırmak, bu alanda başarılı olabileceklerin önünü açmak amacıyla açtık'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.