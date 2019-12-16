Öğrenciler gazileri ziyaret etti

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde ortaokul öğrencileri, "Gazilerimizi ve Şehitlerimizi unutmayalım" projesi çerçevesinde Kıbrıs gazisi Ali Ünal, Halil Girgin ve Mehmet Karaduman'ı ve ailelerini ziyaret etti.

Kıbrıs gazisi Ali Ünal, Halil Girgin ve Mehmet Karaduman, anılarını öğrencilere anlatarak, devlete sadık olunması gerektiğini, bir daha savaş olması durumunda tekrar askere gitmeye hazır olduğunu belirttiler.

Proje sorumlusu Türkçe Öğretmeni Hatice Soybudak, İnsanoğlunun her makama gelebileceğini ancak şehitlik ve gazilik mertebelerinin bambaşka makam olduğunu vurguladı.

Öğrenciler ise bu güzel günde gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kendilerine minnet duyduğunu söyledi.

Sofular ortaokulu Müdürü Ali İhsan Poslu, Sofular Ortaokulu'nun sosyal projelere önem verdiğini, bu projelerin öğrencileri sosyal yönden gelişimini sağladığını, öğrencilerde özgüven oluşturduğunu, dolayısıyla bu projelerin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler, Okul Müdürü Ali İhsan Poslu'ya, öğretmenlere ve öğrencilere anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür ettiler.