Öğrenciler gönüllerince eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Her yerde iyilik ağacı' projesi kapsamında Kütahya Gençlik Merkezi üyeleri, Emet ilçesinin Yarış köyünde sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

Gençlerin hazırlamış olduğu hediyeler köy okulu öğrencilerine verildi. Köy halkının da yoğun ilgi gösterdiği etknlikte palyaçolar minik öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

Öğrencilerin yüzleri boyandı ve köy halkı tarafından yapılan ikramlar öğrencilere ve Kütahya Gençlik Merkezi üyelerine dağıtıldı.