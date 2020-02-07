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Öğrenciler, harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Elazığ ve Malatya depremine nakdi yardım için başlatılan kampanyaya öğrenciler harçlıklarıyla katıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Elazığ ve Malatya depremine nakdi yardım için başlatılan kampanyaya öğrenciler harçlıklarıyla katıldı.


Simav ilçe merkezi, belde ve köylerdeki öğrenciler kendi aralarında topladıkları paraları, idareci ve öğretmenleriyle birlikte Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'e teslim ettiler.


Birlik ve beraberlik ruhunun vatandaşlarımızda her zaman var olduğunu söyleyen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe genelinde başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerin harçlıklarıyla katılmalarının gurur verici bir davranış olduğunu ifade etti. Biçer, "İlçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerimiz, Simav Belediyesi öncülüğünde başlatılan Elazığ ve Malatya depremindeki afetzedeleri için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, topladıkları para yardımlarını öğretmenleri eşliğinde getirerek, makbuz karşılığında teslim ettiler. Bu duyarlı davranışları için, okullarımızdaki yardımsever idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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