Öğrenciler hem öğreniyor, hem de para kazanıyor

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirlediği hedeflere ulaşabilmesinin en temel unsurunun, insan kaynaklarına yapılacak yatırım olacağını belirten Hasan Başyiğit, "Meslekî ve teknik eğitimde niteliğin artırılmasında meslekî eğitimin tanıtılması, öğrencilerin meslekî eğitime yönlendirmesi önem arz etmektedir. İlimizde meslekî ve teknik eğitimdeki farkındalığı daha da artırmak temel amacımızdır" dedi.

Kütahya'da Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri döner sermaye kapsamında mobilya, elektrik- elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri alanı, konaklama ve seyahat hizmetleri gibi alanlarda üretim yapıldığını ifade eden Başyiğit, " Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler öğrencilere çıktı odaklı, uygulamalı eğitim imkânı vermekte ve sektörün istediği becerilerin kalıcı bir biçimde kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim veren okul ve kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerin, meslekleri ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini fiilen çalışarak pekiştirmek için okullarımızın bünyesindeki atölyelerde öğrencilerimize eğitim verilmektedir. Bu kapsamda eğitim verilirken üretilen ürünler döner sermaye kapsamında değerlendirilmektedir. Öğrencilerimiz, eğitim aldıkları alanlarla ilgili pratik becerilerini geliştirirken üretime katkıları ölçüsünde de döner sermayeden pay almaktadır" diye konuştu.

Yoncalı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, hijyenik bir ortamda, yemek hazırladıklarına değinen Başyiğit, ” Modern, hijyenik ve kaliteli bir şekilde üretilen yemekler her gün sıcak olarak kapalı termos kaplar içerisinde servis araçları ile öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bu konuyla ilgili tüm iş ve işlemler yasal mevzuatlar doğrultusunda yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.