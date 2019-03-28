İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri'ni gezdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri için Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ne gezi düzenledi.


Okul Müdürü Salim Teoman Okuş ve Sınıf Öğretmeni Melike Yenilmez nezaretinde Hisarcık Konsantratör Tesisleri´ni gezen öğrenciler Maden Başmühendisi Ferruh Güntaş´tan, bor madeninin çıkarılmasından itibaren geçtiği aşamalar hakkında bilgiler aldı. Bor madeninin çıkarıldıktan sonraki aşamaları ise güvenli olan bölümlerde gözlemlendi. Öğrenciler için güvenli olmayan bölümler hakkında sözlü olarak bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.