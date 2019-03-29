Öğrenciler işaret dili öğreniyorlar

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu'nda açılan toplam 120 saat süreli İşaret Dili Kursu'na geneli üniversite öğrencilerinden oluşan 30 kursiyerin katıldığı bildirildi.

İşaret Dili Eğitmeni Fatma Tuna nezaretinde haftada 10 saat verilen kurs 12 hafta boyunca devam edecek.

İşaret dili kursunda kursiyerlere; işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor.

İşaret Dili Eğitmeni Fatma Tuna, İşaret Dili Kursu ile kursa katılanların işaret dilini aktif bir şekilde kullanması ve işitme engellilerle iletişim kurabilmelerinin hedeflediğini belirtti.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''İşaret Dili Kursunda başarılı olan kursiyerlere Türk İşaret Dili Kursunu bitirme sertifikası verilecek. Dilini bilmediğiniz bir ülkede yaşadığınızı düşünün. 1 Milyon civarında işitme engelli vatandaşımız olan ülkemizde işaret dili bilen eleman artık tüm kurumlar için ihtiyaç haline geldi. İhtiyacı karşılamak ta bir zorunluluk olduğu bilinciyle Şaphane Halk Eğitimi Merkezi olarak işaret dili kurslarını önemsiyoruz'' diye konuştu.