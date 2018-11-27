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Öğrenciler kendilerini geliştirmek adına Almanya'da

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden öğrenciler, staj amaçlı Almanya’ya gittiler.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden öğrenciler, staj amaçlı Almanya'ya gittiler.


Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri " istihdama giden 3 boyutlu yol " adlı proje kapsamında eğitim almak üzere Almanya'nın Heidelberg şehrine gittiler.


24 Kasım günü 10 öğrenci ve 2 öğretmen ile yola çıkan Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Avrupa Birliği projesi kapsamında 3 hafta Almanya'nın Heidelberg şehrinde kalacak olan öğrenciler CNC tezgahları, 3 boyutlu yazıcılar ve tarayıcılar konusunda eğitim ve staj alacaklar.


Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri daha önce de Avusturya'daki proje kapsamındaki programa katılım sağlamışlardı. (Tİ - EFE)

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