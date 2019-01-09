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Öğrenciler kuşlar için yemlikler ve yem hazırladı

Kütahya’nın Pazarlar İlkokulu 1.

Kütahya'nın Pazarlar İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, soğuk havalarda beslenmekte zorluk çeken kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ilçenin dört bir yanındaki ağaçlara astılar.


Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu doğrultusunda, hayatın her alanında var olmaya hazırlanan Pazarlar İlkokulu öğrencileri kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara yem astı.


Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte ağaçlara konan kuşlar için yemlikler hazırladı. Öğrenciler, karton kullanılarak hazırladıkları ruloları, bal ve reçel sürüp yemleri yapıştırarak okul bahçesindeki ve ilçe meydanındaki ağaçlık bölgelere yerleştirdiler.


Daha sonra öğretmenleriyle birlikte İlçe Hükümet Konağı bahçesindeki ağaçlara da kuşlar için yem astılar. Öğretmenleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi'yi de ziyaret ettiler.


Etkinlik ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, "Bakanlığımızın 2023 vizyonu hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizi farklı etkinliklere yönlendireceğiz. Minik öğrencilerimizin bu faaliyeti bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimiz bu tür etkinliklerle hoşgörü ve sorumluluk bilinci kazanacaklardır" dedi.

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