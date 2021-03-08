Öğrenciler önemli Türk kadınlarının yerine geçti

Okulun Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar tarafından öğrencilerle Dünya Kadınlar Günü için bir etkinlik yapıldı. Öğrenciler Zoomdan isimlerini tarihteki önemli Türk kadınlarının isimleriyle değiştirdiler. Öğretmeni Raziye Kocalar tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından, her öğrenci temsil ettiği ismin başarılarını ve tarihteki önemini anlattı.

Okul Müdürü İsmail Aydın, belirli gün ve haftalarda öğretmenler tarafından etkinlikler yapılmasının, hem günün anlam ve öneminin öğrencilere aktarılması, hem de öğrencilerin bilgilerini kullanmalarını sağladığını söyleyerek, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.