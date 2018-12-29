Öğrenciler pazarda file ve kese kağıdı dağıttı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, hazırladıkları "Bir poşet bin nasihate bedeldir" projesi kapsamında, pazar yerinde alışveriş yapanları ve pazarcıları plastik poşet kullanımının zararlarına dikkat çekmek için pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı. Proje ile amaçlarının naylon poşetlerin çevreye verdiği zararı anlatmak olduğunu söyleyen Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, "Plastik poşet kullanımını azaltmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bir poşet yaklaşık 450 yılda doğada kaybolabiliyor. Bu, gerçekten ürkütücü bir durum. Biz bu duruma sessiz kalmamak için harekete geçtik ve ücretsiz kese kağıdı ve file dağıttık." dedi.

Projede görev alan öğrencilerden Betül Süat ise "Plastik poşetler doğaya, insan ve hayvanlara zarar veriyor. Poşetlerin olmadığı bir yaşam, mümkün. Gezegenimizin korunmasına katkıda bulunmak istiyorsak poşet kullanımını azaltmalı, plastik olmayan çanta, file ve kese kağıdı kullanmalıyız." diye konuştu.