İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler pazarda file ve kese kağıdı dağıttı

Kütahya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla pazarda esnaf ve vatandaşa pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, hazırladıkları "Bir poşet bin nasihate bedeldir" projesi kapsamında, pazar yerinde alışveriş yapanları ve pazarcıları plastik poşet kullanımının zararlarına dikkat çekmek için pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı. Proje ile amaçlarının naylon poşetlerin çevreye verdiği zararı anlatmak olduğunu söyleyen Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, "Plastik poşet kullanımını azaltmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bir poşet yaklaşık 450 yılda doğada kaybolabiliyor. Bu, gerçekten ürkütücü bir durum. Biz bu duruma sessiz kalmamak için harekete geçtik ve ücretsiz kese kağıdı ve file dağıttık." dedi.



Projede görev alan öğrencilerden Betül Süat ise "Plastik poşetler doğaya, insan ve hayvanlara zarar veriyor. Poşetlerin olmadığı bir yaşam, mümkün. Gezegenimizin korunmasına katkıda bulunmak istiyorsak poşet kullanımını azaltmalı, plastik olmayan çanta, file ve kese kağıdı kullanmalıyız." diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.