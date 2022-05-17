İhlas Haber Ajansı

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Öğrenciler, sanayi esnafını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdi

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde Gediz sanayi esnafını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdiler.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde sanayi esnafına iş sağlığı ve güvenliği, oluşabilecek iş kazaları, alınacak önlem ve tedbirler hakkında bilgilendirme yaptılar. Öğrenciler ayrıca sanayi esnafına bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür dağıttılar.


Sanayi esnafı, yaptıkları bilgilendirmeden dolayı öğrencilere teşekkür ettiler.

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