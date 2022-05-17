Öğrenciler, sanayi esnafını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde sanayi esnafına iş sağlığı ve güvenliği, oluşabilecek iş kazaları, alınacak önlem ve tedbirler hakkında bilgilendirme yaptılar. Öğrenciler ayrıca sanayi esnafına bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür dağıttılar.

Sanayi esnafı, yaptıkları bilgilendirmeden dolayı öğrencilere teşekkür ettiler.