Öğrenciler sigarayı bırakanları ödüllendirdi

Kütahya'nın Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyünde ilk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından başlatılan sigarayı bıraktırma eylemi meyvelerini vermeye başladı.

Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından köylerinde düzenlenen Sigarayı bıraktırma eylemi sonucunda sigarayı bırakan iki kişi ödüllendirildi.

Sofular ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan eylem etkilerini göstermeye başladı. Yapılan eylem sonucunda iki kişi sigarayı bıraktı. Sigarayı bırakan Sait Yılmaz ve Turan Karaköse'ye öğrenciler tarafından teşekkür belgesi verildi.

Sigarayı bırakarak öğrencilerin eylemine destek veren Turan Karaköse, " çocukların eylem yapacağını duyunca çok şaşırmıştım. Hele söyledikleri sözler ve yaptıkları deney beni çok etkiledi. O an sigarayı bırakmaya karar verdim. Anasınıfı öğrencisinin 'Baba sen sigara içince sana sarılamıyorum' demesi beni en çok etkileyen sözdü. Bu eylemi yaparak bu küçücük yaşlarında bizlere örnek olan Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.

Görüşlerini aldığımız Anasınıfı öğretmeni Demet Yalçın, "amacımız velilerimizde sigaranın zararları hakkında farkındalık oluşturmaktı. Yapılan bu eylem sonucunda iki vatandaşımızın sigarayı bırakması bizleri çok mutlu etti. Sigarayı bırakarak eylemimize destek olan köyümüz halkından Sait Yılmaz ve Turan Karaköse'ye teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)