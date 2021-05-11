Öğrenciler yabancı öğrenciler ile buluştu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular Köyü İlk ve Ortaokulu ile Bolu Göynük Ekinciler Ortaokulu öğrencileri yabancı öğrenciler ile buluştu.

Sofular İlk ve Ortaokulu ve Bolu Göynük Ekinciler Ortaokulunun kuruculuğunda başlayan One Person One Worrld (Bin insan bir dünya) geçtiğimiz günlerde Rusya'dan Prof. Dr. Iryna Sekret, Amerika'dan Reuben Musgrave ve İngiltere'den Emma Shaw'ı konuk etti. Gürcistan, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye'deki öğretmen ve öğrenciler Sofular Ortaokulu ve Ekinciler Ortaokulu ev sahipliğinde ZOOM platformunda buluştular.

Sofular İlkokulu İngilizce Öğretmeni Firdevs Yüksel Çetin, büyük buluşmayla ilgili olarak “Öğrencilerimiz hayatlarında ilk defa İngilizce olarak yabancı öğretmen ve öğrencilerle konuşacakları için çok aşırı heyecanlıydı, Biz de onların heyecanlarını paylaştık. Değerli konuklarımız Prof.Dr Iryna Sekret , Prof. Reuben Musgrave ve Emma Shaw öğrencilerimizle çok eğlenceli ve verimli bir konuşma etkinliği düzenledi. Etkileşimsel bir şekilde görüşmeyi yürüttü. Öğrencilerimiz ve bizim için unutulmaz bir fırsat ve deneyim olarak hatıralarımızda kalacak. Değerli konuk hocalarımıza değerli vakitlerini ayırıp katıldığı için çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Görüşünü aldığımız Sofular Ortaokulu öğrencisi Hatice Karaköse, “Yabancı öğrencileri ve öğretmenleri çok sevdim. Onlar da bizim gibi İngilizce konuşurken çok heyecanlandılar. Ama ben onların söylediklerini anladığım için çok sevindim. İngilizceyi çok seviyorum. Bundan sonra da böyle etkinliklerde bulunmak istiyorum, Firdevs hocama bana böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederim” dedi.

Ekinciler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Esmehan Öztürk ise, ‘' Öğrenciler ve bizler için böyle bir platformda bulunmak çok değerliydi. Iryna hocamıza, Reuben Hocamıza ve Emma ya desteklerinden dolayı çok minnettarız. Öğrencilerimiz ve bizim açımızdan çok verimliydi. Tekrarlarını gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz'' şeklinde ifade etti.

İHA'ya konuşan Sofular İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali ihsan Poslu, ‘' Eğitimde önemli olan sizin öğrencilerinize ne kadar şans verdiğinizdir. Böyle bir platformda öğrencilerimize fırsatlar sunan proje öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.