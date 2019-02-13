Öğrenciler yeteneklerini sahnede sergiledi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol okullar arası tiyatro yarışması Kütahya'da gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler performansları ve yetenekleri ile göz doldurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol okullar arası tiyatro yarışması Kütahya'da gerçekleştirildi. 'Yarışıyorum' adlı tiyatro yarışmasına orta okul ve lise kategorilerinde öğrenciler tiyatro performanslarını sergileyen öğrenciler yetenekleri ile göz doldurdu.

İmzalanan protokollerin hayat bulmaya başladığını dile getiren Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugün 'Yarışıyorum' adlı tiyatro yarışmasını gerçekleştirdik. Orta okul ve lise olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek yarışmaların sonucunda ilde birinci olan okullar ilk önce bölge yarışmasına ardında da Türkiye finallerine gidecek. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen yarışmalar sonrası bizde yıl içerisinde gençlik merkezimiz bünyesinde tiyatro eğitimleri vereceğiz" diye konuştu.