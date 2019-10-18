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Öğrencilerden 1001 Fetih Suresi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezindeki orta öğretim kurumlarına yönelik 1001 Fetih suresi okuma kampanyası başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezindeki orta öğretim kurumlarına yönelik 1001 Fetih suresi okuma kampanyası başlatıldı.


Merkez Yeni Camide sabah namazı sonrasında, 1001 Fetih suresinin duası yapıldı. Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 9 Ekim'de başlatmış olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı'na dualarımızla destek vermek amacıyla Fetih suresi okuma kampanyası başlattık. İlçemizdeki orta öğretim kurumlarından toplam 1001 öğrencimiz tarafından Fetih suresi okundu. Bu gün itibariyle 120 saat ara verilen harekata katılarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Okunan Fetih surelerini ve dualarımızı Türk askerlerine gönderiyoruz” dedi.


Sabah namazı sonrası Yeni cami önünde, öğrencilere ve vatandaşlara ikram yapıldı.

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