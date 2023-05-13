Öğrencilerden çevre duyarlılığı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, okul çevresinde çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdiler.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, okul çevresinde çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdiler.
Çevre Koruma Kulübü öğrencileri çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla Sıfır atık ve çevreyi koruma kulüp danışman öğretmeni ve aynı zamanda müdür baş yardımcısı Yusuf Yılmaz nezaretinde, okul çevresinde genel çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdi.
Öğrenciler çevre temizliğinin önemine dikkat çekerken vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiği uyarılarında bulundu.