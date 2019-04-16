Öğrencilerden doğa yürüyüşü

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Dünya Sağlık Haftası kapsamında Gediz Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri doğa yürüyüşü yaptı.

Dünya Sağlık Haftası kapsamında, öğrenciler tarafından organize edilen Murat Dağı'nda 5,8 kilometrelik sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşe katılan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Sinan Darcan, sağlık konusunda bilinç ve farkındalığı yükseltmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. Müdür Darcan, "İnsanların hayatlarında sahip olduğu en büyük zenginlik sağlıklarıdır. Bireyin öncelikli görevi, beden ve ruh sağlığını her türlü kötü alışkanlıklardan, olumsuz ortamlardan ve kirli bir çevreden korumanın yanı sıra sağlıklı beslenme, barınma, koruyucu önlemler gibi konularda bilgisini artırmak ve alışkanlıklarını yeniden düzenlemektir. Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek demektir. Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olmasının yolu sağlıklı nesillerin yetişmesiyle mümkün olacaktır. İşte bu vesileyle böyle günlerde toplumda farkındalık oluşturulabileceğini düşündüğümüz bu etkinliği düzenledik'' ifadelerini kullandı.