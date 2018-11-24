Öğrencilerden geleceğin öğretmenlerine anlamlı ziyaret

Sınıf öğrencilerinin Öğretmenler Günü‘nü kutladı.

Sınıf Öğretmenleri Sabri Dağhan nezaretindeki bir grup Kütahya Özel Dumlupınar Koleji öğrencisi Öğretmenler Günü nedeniyle Eğitim Fakültesi 4. Sınıf öğretmen adaylarını ziyaret ederek Öğretmenler Günü‘nü kutladılar.

Kendisi aynı zamanda uzun yıllar öğretmenlik yapmış olan, Eğitim Fakültesi Sekreteri Abdullah Sert bu anlamlı davranışlarından dolayı kolej öğrencilerine ve Öğretmen Sabri Dağhan'a teşekkür etti.(EFE)