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Öğrencilerden ''Kitap iyi bir arkadaştır'' projesi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ’’Kitap iyi bir arkadaştır’’ projesi kapsamında hergün okuma saati uygulaması başlattılar.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ''Kitap iyi bir arkadaştır'' projesi kapsamında hergün okuma saati uygulaması başlattılar.


Aslanapa Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Çakır, yaptığı açıklamda, ''Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Sarı öncülüğünde, okulumuz pansiyonunda her gün 19.00-19.40 saatleri arasında "Kitap iyi bir arkadaştır." projesi kapsamında okuma saati uygulanmaktadır. Projemize pansiyonda yatılı kalan tüm öğrencilerimizin yanında, belletmen olarak görev yapan öğretmenler de dahil olmaktadırlar. Projemizle hedefimiz öğrencilerin okuma alışkanlığının artırılması ve anlama, analiz yeteneklerinin artmasıdır'' dedi.

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