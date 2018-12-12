Öğrencilerden örnek davranış

Kütahya'nın Simav ilçesindeki İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu, Fen Bilgisi Öğretmeni Serkan Saltık tarafından hazırlanan “Atık Yağ Toplama” projesine 5 bin öğrenci katılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı'nın destek olduğu proje kapsamında, ilçe merkezindeki okullardan aylık 120 litre atık yağ toplandığı bildirildi.

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Sena Gümüş “ 1 litre yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu yüzden bir proje düzenledik, evlerimizde kullanmadığımız atık yağları getirip, buradaki mavi bidonlara bırakıyoruz” dedi.

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Sudenur Ersoy, daha temiz bir çevre için atık yağları topladıklarını söyledi.

Fen Bilgisi Öğretmeni Serkan Saltık “ Bu proje Simav merkezdeki 8 okul için geçerli. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı'nın bize verdiği destek ile beraber, Simav'da atık yağların toplanma işlemi yapılmaktadır. Bu yağlar tekrardan geri dönüşüme katılıyor. Hem de bu şekilde topluma verilebilecek zarar engellenmiş oluyor. 1 litre yağ, 1 milyon litre suyun kirlenmesine neden olmaktadır, bunun önüne geçebildiğimiz kadar geçmeye çalışıyoruz. Çocuklara ve ailelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Arif Pala “ Öğrencilerini daha çevreci, ve duyarlı yapmak gayesiyle duyarlı, Fen Bilgisi Öğretmeni Serkan Saltık ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Simav Belediye Başkanlığı koordinesinde, atık yağ topladıklarını ifade etti. Pala “ Atık yağları toplayıp, ilçemizin daha temiz sulara kavuşması için böyle bir projeye imza attık. Öğrencilerimiz de bu konuda duyarlılık gösteriyorlar. İlçemiz merkezindeki diğer okullardan da 5 bin civarındaki öğrenci bu projemize ortak oldular. Okulumuz öğrencileri ve bu konuya duyarlılık gösteren, ilçemizdeki tüm öğrencilerimize, ailelerimize, Belediye Başkanlığına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz, bu duyarlılıklarının daha da artmasını arzu ediyoruz “ diye konuştu. (MEİ-EFE)