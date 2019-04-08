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Öğrencilerden park temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, Toplum Hizmeti kapsamında Yenidoğan Parkı’nda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, Toplum Hizmeti kapsamında Yenidoğan Parkı'nda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.


Öğrenciler Kulüp Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde, "Okulum da Temiz, Parkım da" sloganıyla Yenidoğan Parkı´nda çöp topladılar.


Toplumda farkındalık oluşturmak ve gelişim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi adına "Okulum da Temiz, Parkım da" sloganıyla Yenidoğan Parkı´nda çöp topladıklarını belirten Kulüp Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen, düzenledikleri etkinlikle çevre temizliğine ve çevre kirliliğinin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

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