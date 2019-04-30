Öğrencilerden 'sıfır atık' projesine destek

Kütahya'nın Simav ilçesinde, üniversite öğrencileri tarafından 'sıfır atık' projesine destek amaçlı çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan ‘ Sıfır Atık Projesi'ne, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan (SHMYO) destek geldi.

Simav'a 20 kilometre mesafede bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası mesire alanında, yapılan bilgilendirme toplantısından sonra , Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 137 öğrencisi ve 11 personeli tarafından çevre temizliği yapıldı.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Eslem Yavuz, “Bugün, Simav'ın meşhur olan mesire alanı Gölcük yaylasında, sıfır atık projesi kapsamında atıkları topluyoruz. Bundan son derece mutluyuz, huzurluyuz” dedi.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Muhammet Temel, Simav'ın ünlü Gölcük yaylasına sıfır atık projesini uygulamak için geldiklerini ifade etti.

Temel, “Buradan toplanan çöpler geri dönüşüm olarak tekrar ekonomiye kazandırılacak. Bu bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Öğretim Görevlisi Özge Sakarya Çınkı, “Sıfır atık projesini yapma amacımız, öğrencilerimizin bu konudaki farkındalığını güçlendirmek. Sıfır atık, dünya çapında çok önemsenen bir konu. Biz de ülke olarak bu konuya önem vermeye başladıkSimav'da kendi çevremizden başlayıp bu eylemi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve Müdür Yardımcısı Lütfiye Parlak, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan sıfır atık projesi kapsamında , bu projeye destek olmak için geldik. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak, öğretim görevlilerimiz ,öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte buraya geldik. Simav halkına da çok teşekkür ediyoruz, bütün atıklarını toplamışlar, çok az atıkla karşılaştık. Bu durum bizi sevindirdi” şeklinde konuştu.

Öğrenciler Anıl Özbakır ve Semih Çagay, geri dönüşüm için atıkları ayrıştırarak topladıklarını belirttiler.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Halil İsa Kuru, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak amaçlarının, sıfır atık projesi kapsamında öğrencilerine çevre bilincini kazandırmak olduğunu ifade etti.

Kuru, “Projeyi gerçekleştirmek için Simav'ın Gölcük yaylasını tercih ettik. Buradaki mesire alanında çöpleri ayrı ayrı toplayıp, kağıt, ambalaj, plastikleri geri dönüşüme kazandırmak istiyoruz. Öğrencilerinize de bu bilinci kazandırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında, projenin önemini anlatmak ve kavratmayı amaçlıyoruz “dedi.

Gölcük yaylasında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinin ardından, Üniversiteli öğrenci ve öğretim görevlileri, projenin genel değerlendirmesini yaptılar.