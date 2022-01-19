Öğrencilerden sosyal sorumluluk projesi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde DPÜ Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Şaphane'nin cadde ve sokaklarında tüm canlılara sevgi, saygı ve çevre temizliğinin önemi konularına dikkat çeken üniversiteli öğrenciler, yaşlı insanların günlük ihtiyaçlarına yardımcı oldular. Öğrenciler yine sokakta yasayan hayvanlara mama temin ederken, sokak hayvanlarının barınaklarına bakım yaptılar.

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında ayrıca mezarlık ve camii temizliği, fidan dikim alanı, ana cadde, sokak ve park yerlerinde çöpleri toplayan öğrencilere Şaphaneli vatandaşlar da destek verdi.