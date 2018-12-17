Öğrencilerden ''Tüketim çılgınlığı''na tepki için tiyatro gösterisi

Kütahya'nın Cavdarhisar 100.yıl İlkokulu öğrencileri, tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için tiyatro gösterisi sundular. Öğrenciler sergiledikleri performansla ayakta alkışlandılar.

Tiyatro gösterisini organize eden Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu 3-A sınıf öğretmeni Nazan Kankar, yaptığı açıklamada, ''Cağımızın en büyük problemlerinden biri olan tüketim çılgınlığını konu alan tiyatro gösterisinde tutumsuz insanları canlandıran çocuklar, rollerini yerine getirirken arkadaşlarını ve velilerini eğlendirdiler Gösteri sonunda da tüm okul öğretmen ve veliler getirdikleri yöresel ev ürünleri ile yerli mali haftasını kutladılar'' diye konuştu.(YD-EFE)