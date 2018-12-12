Öğrencilerden uygulamalı hukuk ve adalet dersi

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Ortaokul öğrencileri Hukuk ve Adalet dersini uygulamalı olarak görüyorlar.

“Türkiye´de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 6., 7. ve 8. sınıflarda okutulmaya başlanan Hukuk ve Adalet dersi kapsamında Pazarlar Ortaokulu öğrencileri sınıfta kurdukları mahkeme salonunda uygulamalı olarak ders görüyorlar.

Bu konuda bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hakan Arslan, "Eğitim ve öğretimde temel etken değişken olan öğrenci, öğretmen ve ders üçlemesinde etkin bir öğretim yapma amaçlı değişiklik yaptık. Yaparak ve yaşayarak öğrenme temeli baz alınan bu sistemde, öğrencilerimize yeni bir misyon yükledik. Hedeflenen amaçlarda öğrencilerimize temel ahlaki değerleri kazandırmak, topluma ve kendine saygılı ve yararlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak; adalet ve ceza muhakemesinde akranlarına nazaran farkındalık kazandırmaktır. Uygulama dersi için metinlerden, kostümlere, rol dağılımından salon düzenine kadar bütün tertip ve düzen mekân temizliği ile beraber öğrencilerimize aittir. Uygulama hazırlanışı ve oynanışı bakımından öğrencilerde beklenilenden daha yüksek ilgi ve alaka görüldük. Derslerde ayrıca, düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması, çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konulara önem veriliyor. Ayrıca derslerde adil yargılanma hakkı' ve bununla ilişkili 'hak arama hürriyeti ile sınırları', 'savunma hakkı' ve 'adli yardım' konularında da öğrenciler bilgilendiriliyor. Şikayet, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakları konularının yer aldığı derslerde, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi konularda da öğrenciler bilinçlendiriliyor" dedi.

7 .sınıf öğrencisi İrem Afra Kardemir ise, "okulumuzda Hukuk ve Adalet dersine uygulamalı olarak görmemiz ile tüm arkadaşlarımın ilgi odağı olduk. Gerçek Mahkemede gibi uygulama yapıldı. Bu fankındalığı bize uygulama fırsatı veren okulumuz idaresine ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.