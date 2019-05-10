Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yaşama Yol Ver" projesi kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin sağlıktaki yeri ve kullanımı hakkında Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 3.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yaşama Yol Ver" projesi kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin sağlıktaki yeri ve kullanımı hakkında Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri öğrencilere 112 Acil Servisi tanıtarak, trafikte ambulansa yol verilmesi, ambulansın aranması gereken durumlar, gereksiz yere 112 Acil Çağrı Hattı'nın meşgul edilmemesi konularında sunum eşliğinde bilgiler verdi. Yine etkinlik kapsamında ambulans ziyaret edilerek öğrencilere ambulans ekibinin tanıtımı, ambulansın iç donanımı hakkında da bilgiler verilerek boyama kitabı dağıtıldı.