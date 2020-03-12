Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, "Kurum Amirlerinin Öğrencilerle Buluşması Etkinlikleri'' kapsamında öğrencilere sınıflarında belediye yönetimi ve belediye başkanlığı anlatıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerine belediye yönetimi ve belediye başkanının sorumluluklarını anlatan sunum yaptı.

Başkan Arif Teke, yaptığı konuşmada, ''İyi bir doktor olamazsan, ‘ne kadar kötü doktor, kasap gibi' derler. İyi bir tamirci olursanız, insanlar seni elleriyle gösterir. Ne iş yaparsak yapalım, aşkla şevkle, severek yapalım. Böylelikle diğerlerinden farklılaşacağınızı göreceksiniz. Göreve geldiğim günden bu yana bana nasıl hizmet edilmesini istiyorsam bende vatandaşa öyle hizmet verdim imkânlar elverdiğince kimseyi zor durumda bırakmamaya ve vatandaşımızın her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünerek, temiz ve yaşanılabilir bir Altıntaş için çabaladık. Hep akıl akıldan üstündür daha iyisi de vardır diyerek daha iyisini yapmayı hedefledik, bundan sonra da hizmet etmekten başka bir amacımız olmayacak'' dedi.