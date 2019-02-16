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Öğrencilere ''Çorba günü etkinliği''

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet ilkokulu öğrencileri için ’’Çorba günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gazi Emet ilkokulu öğrencileri için ''Çorba günü" etkinliği gerçekleştirildi.


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ''Beslenme dostu okul projesi kapsamında çocuklarımıza sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini kavratmak için çorba günü yaptık. Çocuklarımızın zamanını verimli işlerle geçirmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin iyi ve kaliteli eğitim almalarına, sosyal gelişimlerine yönelik iyilik projelerine her zaman destek oluyoruz. Ayrıca sağlıklı beslenmelerini de önemsiyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımız yapılan bu etkinliklerle birlik ve beraberlik ruhunu da kazanmış oluyorlar'' ifadelerini kullandı.

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